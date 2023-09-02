Ласий шматок для корупціонерів: Осєчкін припустив, якими сумами міг володіти Пригожин

Російські спецслужби знали про те, що Пригожин готує заколот, але не зупинили його для того, щоб заволодіти його статками після передбачуваної смерті. На бізнесі очільника "Вагнера" можна дуже швидко заробити багато грошей.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, активи Пригожина вже ділять між впливовими прихильниками Путіна.

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Наскільки великими були статки Пригожина

Бізнес очільника "Вагнера" був ласим шматком для всіх російських корупціонерів, які здатні використовувати адмінресурс. Адже після початку війни російська економіка почала скорочуватися й заробляти гроші не на війні стало важче.

"Йдеться про мільярди доларів. Не варто забувати, що підрозділи "Вагнера" працювали в Африці вже понад 10 років, захоплюючи все нові й нові активи. Це і родовища золота, і шахти, де видобувають рідкоземельні метали", – розповів Осєчкін.

Не менш вагомими активами Пригожина були і його бізнеси всередині Росії. Ці бізнеси були абсолютно непрозорою системою, яку було дуже зручно "дерибанити". Навіть Путін не розумів до кінця, скільки грошей він передав Пригожину.

Подробиці! На компанії Пригожина щомісяця перераховували мільярди рублів, з яких він фінансував зарплатні для “Вагнера”. За підрахунками видання "Агентство", протягом 2022 року компанії Пригожина отримали від Росії близько мільярда доларів (62,4 млрд рублів). Вони відповідали за постачання харчування до міністерства оборони, російських шкіл, лікарень та парламенту.

Показово, що й сам Путін стверджував, що Росія профінансувала "Вагнер" на 86,3 млрд рублів. Водночас диктатор та його прессекретар постійно наголошували, що юридично "Вагнера" не існує.

Хто і як заволодіє активами Пригожина