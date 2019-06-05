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      Вбивство 5-річного хлопчика: чому поліцейських поновили на посаді після звільнення

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      Суд над поліцейськими, які підозрювані у вбивстві дитини
      Суд над поліцейськими, які підозрювані у вбивстві дитини / unian.ua

      Реформа Національної поліції активно йшла до великих міст, проте там вона зупинилася. Не всюди відбувся набір патрульної поліції, адже в маленьких містах, таких як Переяслав-Хмельницький, такий процес не відбувся.

      В Переяслав-Хмельницькому стару міліцію провели через атестацію. Ті, хто залишився та пройшов її, були переведені до патрульного, слідчо-оперативного та інших блоків поліції. Про це розповів народний депутат Мустафа Найєм у програмі 24 каналу "Що це було?".

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Нардеп заявив, що обидва поліцейські, які підозрювані у вбивстві, були звільнені. Перший не пройшов атестацію, тому комісія вирішила, що він не відповідає своїй посаді та має бути звільнений. Тоді він звернувся до суду і був відновлений на посаді. Суд вирішив, що атестація не має значення.

      Другий поліцейський також був звільнений та звертався до суду, щоб його поновили на посаді. Йому навіть компенсували 85 тисяч гривень,
      – повідомив Мустафа Найєм

      "В день, коли хлопчик Кирило помер, то суддю Окружного адміністративного суду міста Києва, який розглядав справу поліцейського, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнали доброчесним суддею. Хоча по ньому зверталася Громадська рада доброчесності та вимагала його звільнення. Це суддя Костенко, який колись наїхав автомобілем на дівчину, уникнув повністю покарання та відновився на посаді", – додав Найєм.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?":

      Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали шанси на життя через критичний стан – у дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня Кирило помер.

      Загиблий Кирило Тлявов
      Загиблий Кирило Тлявов

      Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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      Теги: Новини України Поліція Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Судді Розслідування Діти і неповнолітні Новини Києва Жертви Мустафа Найєм
      Джерело: 24 канал
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