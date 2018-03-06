Вбивство бізнесмена у Києві: поліція опублікувала фотороботів імовірних вбивць

Правоохоронці оприлюднили фотороботи осіб, підозрбваних у вбивстві в урядовому кварталі Києва директора підприємства "AQ Пластик" Сергія Захарчука.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці розшукують двох осіб, яких підозрюють у смертельному пораненні чоловіка у Печерському районі Києва. Зі свідчень очевидців події поліцейським вдалось скласти фотороботи підозрюваних.

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Перший підозрюваний – 35-37 років, зріст – 170 сантиметрів. Чоловік мав кругле обличчя з неголеною щетиною, темні очі, повні губи та був худорлявої статури.

Щодо другого підозрюваного, то він на вигляд був старшим – 40-45 років, зріст – близько 180 сантиметрів, мав витягнуте худе обличчя, довгий ніс та тонкі губи, також – худорлявої статури.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого". У поліції просять повідомити, якщо хтось впізнає зображених осіб.

Нагадаємо, 6 березня на вулиці Лютеранській, 30, у дворі біля елітного будинку, що у центрі урядового кварталу Києва, невідомий напав на чоловіка та підрізав його ножем. У результаті інциденту потерпілий помер дорогою до лікарні.



Вбитим виявився 38-річний директор підприємства "AQ Пластик" Сергій Захарчук.