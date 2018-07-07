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Вбивство поліцейського у Києві: прокуратура оголосила про підозру затриманому

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Прокуратура оголосила про підозру затриманому
Прокуратура оголосила про підозру затриманому / facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру 48-річному мешканцю Києво-Святошинського району Київської області за фактом умисного вбивства 41-річного підполковника поліції Дмитра Глушака 5 липня у Києві.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Facebook.

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Нагадаємо, що 5 липня на вулиці Щусева у Шевченківському районі Києва застрелили 41-річного співробітника Національної поліції України Дмитра Глушака, який працював правоохоронцем понад 20 років.

Зазначається, що в кінці червня зловмисник, який вже був неодноразово судимий за тяжкі корисливі злочини, через мережу Інтернет знайшов оголошення потерпілого щодо продажу золотого ланцюжка та домовився про зустріч.

В ході зустрічі підозрюваний сів в автомобіль на заднє сидіння розташоване за водієм та зробив два постріли з пістолета. Після цього викрав золотий ланцюжок та мобільний телефон з автомобіля та зник з місця події.

Завдяки кропіткій роботі слідчих та оперативних підрозділів столичної поліції особу підозрюваного було встановлено та у подальшому затримано на території Київської області,
– йдеться у повідомленні.

В результаті проведених слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити та вилучити зброю, з якої ймовірно вчинене вбивство.

Прес-служба прокуратури повідомляє, що зібрані у ході досудового слідства докази обгрунтовано підтверджують причетність затриманого до злочину, а також свідчать про ретельну підготовку до його вчинення.

До Шевченківського районного суду міста Києва внесено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у кримінальному провадженні триває, – зауважили у прес-службі прокуратури.

На даний час затриманому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 (умисне заподіяння смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів), та частини 4 статті 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством) КК України.

 

Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Поліція Розслідування Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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