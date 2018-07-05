Вбивство поліцейського у Києві: ЗМІ оприлюднили його ім'я
5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили співробітника поліції.
Вдень у четвер з'явилась інформація, що в одному зі спальних кварталів Києва в салоні автомобіля знайшли застреленим чоловіка.
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Пізніше з'ясувалось, що вбитий був підполковником одного з департаментів Національної поліції України.
Як пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, загиблого звали Дмитро Глушак. Він мав 41 рік і був працівником апарату Нацполіції.
Згідно з електронною декларацією, він працював на посаді заступника управління Нацполіції України.
Основною версією вбивства, яку розглядає слідство, є убивство з корисливих мотивів.
Джерело: 24 Канал
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