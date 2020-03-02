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      Вбивство Старицького: на родичів загиблого можуть тиснути люди Януковича

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      Сергія Старицького вбили в маєтку ексміністра МЗС Леоніда Кожари / Колаж 24 каналу

      З батьками та родичами вбитого у будинку ексміністра МЗС Леоніда Кожари Сергія Старицького прагнуть домовитись невідомі особи. Про це повідомив журналіст Єгор Чечеринда. Вони пропонують 1 мільйон доларів за те, щоб близькі офіційно відмовилися від будь-яких претензій до Кожари.

      Таку інформацію на своїй сторінці у фейсбук оприлюднив журналіст Єгор Чечеринда.

      Читайте також: У будинку ексглави МЗС Кожари вбили ексголову "Інтера" Старицького: нові дані від поліції

      Він також додав, що екснардепка від "Партії регіонів" Тетяна Бахтеєва намагається вмовити медекспертів "не ламати долю" підозрюваному, адже "Сергія все одно вже не повернути".

      Друзі вбитого у будинку Леоніда Кожари Сергія Старицького розповідають, що на батьків та родину вбитого з різних боків...

      Опубликовано Єгором Чечериндой  Четверг, 27 февраля 2020 г.


      В ефірі програми "Після всього" журналіст Денис Казанський заявив, що такі кримінальні справи в Україні зазвичай "вирішуються хабарами". Додав, що неприпустимо, аби родичів загиблого Старицького намагались "підкупити".

      "Все ж таки, ми правова держава. Тому не родичі мають контролювати (хід справи, – 24 канал). Вбили людину. Все. Порушено закон і є за це відповідальність. Не важливо, яка позиція родичів. Хоча, насправді, їх думка не змінилась. Вони надалі вимагають, аби винних притягнули до відповідальності", – пояснив Казанський.

      За його словами, зараз триває дивне затягування справи. Правоохоронці стверджують, що проводять експертизи. "Однак, що можна проводити, якщо тіло вже поховане. Наскільки я розумію, всі маніпуляції, які мали зробити – вже зробили", – сказав Денис Казанський.

      Хто така Тетяна Бахтеєва? З липня 2006 по листопад 2014 року Тетяна Бахтеєва очолювала Комітету з питань охорони здоров'я. Також була членом "Партії регіонів". З 2014 стала членом "Опозиційного блоку". Тетяна Бахтеєва і Раїса Богатирьова перед цим очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я. У них була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків.

      Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що       чоловік Бахтеєвої був акціонером фірми "Стірол". У такий спосіб вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. При цьому якість таких ліків була дуже низькою.

      Смерть екскерівника "Інтеру" Сергія Старицького: коротко

      • Інцидент трапився в селі Чайки під Києвом ввечері 21 лютого 2020 року.
      • Правоохоронці одразу відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Умисне вбивство" з додатковою позначкою "Самогубство". Однак згодом у поліції перекваліфікували справу на умисне вбивство без жодної додаткової кваліфікації.
      • Слідство встановило, що у будинку перебувало 3 осіб – Кожара з дружиною і Старицький, який був їхнім гостем. Усі вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість "вистрілив собі в голову із пістолета господаря". Де був у цей час Кожара, інформації немає.
      • Водночас друг Сергія Старицького Володимир Костерін заперечує, що це могло бути самогубство, оскільки начебто стріляли з 3 – 5 метрів.

       

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      сьогодні
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Вбивство Смерть Сергія Старицького Новини України Новини Києва Жертви Кримінальні новини Кримінал
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