Вбивство Старицького: на родичів загиблого можуть тиснути люди Януковича

"Все ж таки, ми правова держава. Тому не родичі мають контролювати (хід справи, – 24 канал). Вбили людину. Все. Порушено закон і є за це відповідальність. Не важливо, яка позиція родичів. Хоча, насправді, їх думка не змінилась. Вони надалі вимагають, аби винних притягнули до відповідальності", – пояснив Казанський.

За його словами, зараз триває дивне затягування справи. Правоохоронці стверджують, що проводять експертизи. "Однак, що можна проводити, якщо тіло вже поховане. Наскільки я розумію, всі маніпуляції, які мали зробити – вже зробили", – сказав Денис Казанський.

Хто така Тетяна Бахтеєва? З липня 2006 по листопад 2014 року Тетяна Бахтеєва очолювала Комітету з питань охорони здоров'я. Також була членом "Партії регіонів". З 2014 стала членом "Опозиційного блоку". Тетяна Бахтеєва і Раїса Богатирьова перед цим очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я. У них була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків.



Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що чоловік Бахтеєвої був акціонером фірми "Стірол". У такий спосіб вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. При цьому якість таких ліків була дуже низькою.

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