Чи готовий Путін вбити Лукашенка, якщо той не нападе на Україну: що думає Данілов

Кремлівський диктатор Путін намагається всіляко схилити самопроголошеного президента Білорусі до безпосередньої участі у війні. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи готовий кремлівський диктатор вбити свого посіпаку, якщо той таки відмовиться від наступу.

Свою думку щодо того, чи віддасть Владімір Путін наказ про ліквідацію Алєксандра Лукашенка, секретар РНБО Олексій Данілов розповів в етері національного телемарафону. Варто відзначити, що напередодні була інформація про те, що Росія може влаштувати замах на самопроголошеного білоруського президента для того, аби Білорусь стала безпосередньою учасницею війни проти України.

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Чи готовий Путін вбити Лукашенка

Олексій Данілов вважає, що Владімір Путін не готовий віддати наказ про вбивство Алєксандра Лукашенка, якщо той відмовиться від безпосередньої участі у війні проти України.

За словами секретаря РНБО, вбивство Лукашенка стало б крайнім вчинком щодо Білорусі й наголосив на позиції білоруського народу щодо перспективи війни проти України.

Якщо піде (на вбивство Лукашенка – 24 канал), то це вже буде крайня річ щодо Білорусі, тому що білоруський народ не бажає воювати з нами,

– наголосив Данілов.

Загроза наступу з Білорусі: останні головні події

19 грудня вперше за 3 роки кремлівський диктатор Владімір Путін прибув до Мінська на переговори з Алєксандром Лукашенком. Диктатори домовилися продовжувати практику спільних військових навчань. Крім того, хочуть займатися створенням нової військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія в Мінську, окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, намагалася вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для своєї армії. Про це до зустрічі Путіна та Лукашенка також інформувало білоруське підпілля.

Аналітики з Інституту з вивчення війни вважають, що Лукашенко, ймовірно, відхилив зусилля Путіна. Зокрема, кремлівському диктаторові не вдалося змусити Білорусь до сухопутної війни проти України.

Однак наступного дня аналітики моніторингової групи "Беларускі Гаюн" повідомили, що Росія почала перекидання на південь Білорусі техніку, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими російськими військовими. Російські сили перекидають у напрямку кордонів України. Аналітики зазначають, що російську техніку можуть перевозити до прикордоння, або везуть на спільні навчання Росії та Білорусі поблизу кордону з Україною.