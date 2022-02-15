Вчасне рішення: Зеленський подякував Канаді за летальну зброю та допомогу

Володимир Зеленський звернувся до Джастіна Трюдо зі словами подяки за вчасну фінансову допомогу від Канади. Мовиться про понад півмільярда доларів.

Президент наголосив, що "разом ми набагато сильніші". Про це він написав у соціальних мережах.

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Дякую Джастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму пів мільярда доларів,

– зазначив Володимир Зеленський.

Трюдо пообіцяв кредит і зброю

Раніше прем'єр-міністр Канади пообіцяв нашій державі кредит на 500 мільйонів канадських доларів. Водночас політик розповів про надання нам летальної зброї на 7,8 мільйона доларів.

Таким чином країна долучиться до США, Великої Британії, Болгарії, Чехії, Нідерландів та Польщі у постачанні зброї для України. Усе це – через зростання загрози російського вторгнення.

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Раніше Канада надала Україні 120 мільйонів доларів і нелетальну зброю.



Текст публікації Володимира Зеленського:

Дякую Джастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму пів мільярда доларів. Разом ми набагато сильніші!