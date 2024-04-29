Зеленський відреагував на смертельну атаку російських військ по Одесі та Харкову

Президент України записав традиційне вечірнє звернення до українців. Він відреагував на ворожі обстріли українських міст 29 квітня.

Зеленський заявив, що саме Україні необхідно просто зараз для того, щоб захистити життя українців. Також гарант розповів, про що йшлося на перемовинах з Єнсом Столтенбергом, який сьогодні прибув у Київ.

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Президент відреагував на ворожі атаки Росії по українських містах

Зеленський розповів, що були доповіді щодо ситуації в Одесі після ракетного удару загарбників та в Харкові – після удару керованими авіабомбами.

Президент висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих в Одесі. Він зазначив, що є багато поранених, їм зараз надається необхідна допомога. За словами, Зеленського, місцеві служби й рятувальники ДСНС України відреагували миттєво. Лідер країни підкреслив, що важливо, аби "усі служби, усі наші люди, від роботи яких залежить життя українців, були максимально ефективними та швидкими".

За його словами, оперативність у допомозі, вчасний і достатньо сміливий захист життя – це те, що нам усім в Україні допомагає вистояти.

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Він зазначив, що саме про оперативність сьогодні багато було й на перемовинах із Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Вчасне постачання зброї для наших воїнів, вчасні й достатні рішення про ППО для України – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя. Тим більше що у партнерів дійсно є всі необхідні системи, дійсно є вся необхідна якість зброї, щоб наші воїни могли діяти значно результативніше,

– наголосив гарант.

Зеленський також подякував Столтенбергу за розуміння й готовність допомагати. Він зазначив, що щоденні ракетні удари, які завдає Росія, спроби ворога зруйнувати більше наших позицій, які він здійснює кожного дня, – усе це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани.

"Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів – на "петріоти", які потрібні тут, на 155-й калібр, який має звучати на фронті максимально впевнено, на достатньо далекобійну зброю, яка може й повинна знищити російську логістику", – підкреслив президент України.

За словами Зеленського, усі розвідки партнерів поінформовані про загрози та перспективи, які є зараз. "Ми маємо зробити все, щоб досягти наших цілей – спільних цілей усіх у світі, хто зневажає терористів", – наголосив лідер України.

Як минула Ставка

Володимир Зеленський розповів, що 29 квітня відбулася Ставка. Він заслухав розгорнуту доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Зокрема, йшлося про фронт, українські позиції, найбільш гарячі напрямки та постачання, якого очікує наша країна.

Також була й доповідь керівника ГУР, керівника СБУ, представників Координаційного штабу – щодо перемовин про звільнення полонених.

Надзвичайно важливо, щоб із боку нашої держави була чітка комунікація з рідними полонених Щодо кожного прізвища, щодо кожної людини має бути ясність – настільки, наскільки це можливо, – яка робота ведеться, щоб наші люди повернулись додому,

– наголосив президент.

Він подякував всім, хто справді дбає про наших людей і всю нашу державу, кожному й кожній, хто допомагає Україні. Також гарант України висловив подяку всім, хто б'ється проти російського зла.

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