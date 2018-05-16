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Вчені навчили робота одягати хворих: відео

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Вчені навчили робота одягати хворих
Вчені навчили робота одягати хворих / 24 Канал

Інженери Технологічного інституту Джорджії (США) створили робота, який може одягати людину. Діями машини керує штучний інтелект.

Про це пише Naked Science.

Робот під назвою PR2 може допомагати в лікарні. Він вже спробував одягти лікарняну робу на хворого. Машина орієнтується на силу натягу тканини.

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Творці планують, що їхня розробка незабаром допомагатиме пацієнтам у лікарнях і хоспісах.

Наразі робот проходить процес "навчання". Розробники змоделювали 11 тисяч віртуальних прикладів того, як він натягує халат, серед них є безпомилкові рухи, а також грубі помилки.

"Люди отримують навички шляхом проб і помилок. Ми надали PR2 таку ж можливість. Проводити тисячі випробувань на людині було б небезпечно. Однак лише один день вивчення симуляцій дав роботу уявлення про те, що відчуває людина, коли одягається", – заявив доктор Заккорі, що курирує дослідження.

Також робота вчать передбачати наслідки своїх дій. Нині робот може одягнути один рукав халата за 10 секунд. Однак його розробники працюють над тим, щоб скоротити цей час.

Робот одягає людину: відео

 

Теги: Техно Штучний інтелект Здоров'я Медицина робототехніка
Джерело: 24 Канал
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