Вчені назвали смачну рослину, яка бореться проти раку

Вчені з Італії у ході досліджень встановили, що полуниця сприяє запобіганню небезпечних онкологічних захворювань. Смачна ягода може боротися проти агресивних форм раку молочної залози.

Науковці досліджували її вплив на мишах, пише Science Daily.

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Гризуни отримували полуничний концентрат як додаток до основного раціону у такій кількості, як 450 грамів ягід для людини щодня.

Через 5 тижнів після початку вживання пухлини у запущених випадках зменшилися. При легких формах онкозахворювання пухлини зникали.

Вчені висловили припущення, що полуниця може зменшити активність генів, які відповідальні за ріст метастазів.

До слова, науковці з’ясували, що для людини особливо небезпечні канцерогени, які виникають під час смаження м’яса. Все тому, що вони наносять шкоду не на органи дихання, а на шкіру.