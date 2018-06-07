Вчені назвали взуття, яке найбільше шкодить здоров’ю

Гарвардські вчені провели масштабне дослідження і з’ясували, що взуття на підборах має найгірший вплив на здоров’я людини. Однак науковці рекомендують частіше ходити на відпочинку босими, щоб краще працювали м’язи ніг.

Про це повідомляють на The Independent.

Один з авторів дослідження Деніел Ліберман з'ясував, що амортизатори і повітряні подушки в популярних моделях взуття, включаючи кросівки, насправді шкодять здоров'ю ніг. Все тому, що амортизатори, які мали би забезпечувати покупцям комфорт і міцність під час ходьби, насправді роблять їх слабкими і вразливішими до різних травм.

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Коли ви ходите у взутті, ваші м'язи працюють гірше, ніж, коли ви ходите босоніж. М'які підошви не дають можливості вашим ногам регулярно "тренуватися", в результаті чого збільшується ризик травм і проблем зі здоров'ям ніг,

– додав Ліберман.

Науковець зазначив, що навіть улюблені кросівки не мають надто хороший вплив на людське здоров’я, однак воно все ж краще, ніж підбори. За його даними, крім незручності, взуття на високих підборах може повністю змінити структуру м'язів і привести до серйозних проблем в майбутньому. Також від "каблуків" можуть деформуватися людські стопи, що мають не менш загрозливі наслідки.

У підсумку експерт радить усім жінкам та чоловікам, особливо в літню пору, носити літні плоскі сандалі, які найкраще імітують босі ноги, а також часто міняти різні моделі взуття, щоб не давати м'язам ніг розслаблятися.