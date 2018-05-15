Вчені виявили ознаки існування океану на супутнику Юпітера

Вчені виявили в даних, які зібрала міжпланетна станція "Галілео" ще 20 років тому, нові докази існування водних гейзерів на льодяному супутнику Юпітера – Європі.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

Читайте також: У вівторок на максимальний близькості до Землі пролетить астероїд

Одним із доказів наявності океану на Європі є гейзери, які викидають водяну пара. Ці дані зареєстрував телескоп "Хаббл" в 2012, 2014 та 2016 роках. Викиди були зафіксовані над екваторіальною областю і південним полюсом супутника. Вони сягали до 200 кілометрів у висоту і мали непостійний характер – найбільша активність спостерігалася, коли супутник був максимально віддалений від Юпітера. Однак ці відкриття були зроблені на межі можливостей телескопа і астрономам хотілося б отримати докази існування гейзерів на місці.

Астрономи на чолі з Сіаньже Цзя стверджують, що виявили такі докази, аналізуючи дані, зібрані магнітометром і інструментом PWS (Plasma Wave Spectrometer) на апараті "Галілео" під час двох близьких прольотів над екваторіальною та південною областями Європи в 1997 і 2000 роках. Під час цих прольотів мінімальна відстань від апарата до крижаної поверхні супутника становила майже 200 кілометрів, що на сьогоднішній день є рекордно малим показником.



Дані магнітометра "Галілео", які були отримані під час близького польоту над Європою в грудні 1997 року

В ході польоту над екваторіальною областю Європи в грудні 1997 року, приблизно за одну хвилину до проходження на максимально близькій відстані до поверхні супутника магнітометр зафіксував зміну напруженості магнітного поля на сотні нанотесла за 16 секунд. В цей час інструмент PWS зареєстрував локальні зміни електричного поля і електронної щільності плазми, яка оточувала апарат.

Читайте також: NASA завершила свою місію із дослідження руху арктичних льодовиків

Щоб перевірити, чи можуть такі явища бути пов'язані з проходженням апарату крізь водяний факел (або плюм) гейзера, астрономи побудували тривимірну магнітогідродинамічну модель, яка описує вплив викиду на властивості плазми і полів в околицях супутника. Моделювання відстежує поведінку іонів O + (представник магнітосферної плазми), O2 + (представник іонів, джерелом яких є поверхня Європи) та електронної плазми, і враховує процеси іонізації, перезарядки і рекомбінації, які проходять в атмосфері Європи, а також параметри водяних викидів, отримані в ході спостережень різними телескопами. Передбачалося, що форма і структура викидів на Європі схожа з викидами гейзерів на супутнику Сатурна Енцеладі.



Розрахункове розташування водяного викиду з поверхні Європи

В результаті виявилося, що моделі добре описують дані спостережень і дозволяють обмежити область місцезнаходження джерела плюму, крізь який пролітав "Галілео" в грудні 1997 року. У разі близького прольоту 2000 року дані спостережень за змінами магнітного поля не можуть бути інтерпретовані, як вплив викиду гейзера. Ці висновки підкреслюють цінність збору даних на малих відстанях від поверхні супутника або на ній.

Таке завдання стоїть перед новим поколінням місій до системи Юпітера – Europa Clipper, Jupiter Icy Moon Explorer і Joint Europa Mission, які, як очікується, будуть запущені на початку 2020 років.

Читайте також: Супутник NASA помітив нову корональну діру на Сонці: відео

Наявність підповерхневих океанів в Сонячній Системі передбачається у кількох супутників планет-гігантів (Європи, Ганімеда, Каллісто, Енцелада і Тритона), а також у карликових планет, наприклад у Плутона або Церери.

Що таке Європа? Найменший з чотирьох найбільших супутників Юпітера, які отримали назву Галілеєвих. Її радіус на 200 кілометрів менше за радіус Місяця, а орбіта перебуває приблизно в 670 тисячах кілометрів від газового гіганта. Особливий інтерес до цього небесного тіла виник в кінці 1990 років, коли на основі аналізу магнітного поля супутника, проведеного "Галілео", було передбачене існування підлідного океану. Передбачається, що океан знаходиться під 25-кілометровим шаром льоду, і його глибина сягає сотні кілометрів в глибину. Океан на Європі не замерзає через розігрівання надр супутника, яке виникає під дією приливних сил Юпітера. Крім того, вчені припускають існування геотермальної активності на дні океану, що може виявитися достатньою умовою для виникнення життя.