Вдале полювання: Повітряні сили знищили 2 ударні вертольоти Ка-52 та 12 дронів

За минулу добу українська ППО спрацювала, як завжди, на відмінно. Наші захисники знищили ударні вертольоти Ка-52 та 12 безпілотників.

Серед знищених ворожих цілей – розвідувальні БпЛА типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та "Supercam". Наша авіація здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.

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Вдале полювання Повітряних сил

За минулу добу 17 червня та початок 18 червня протиповітряною обороною Повітряних сил знищено:

два ворожі ударні вертольоти Ка-52,

чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131",

один "Ланцет".

Також за минулу та поточну добу наша ППО знищила 7 ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala", "Supercam".

Зазначається, що авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано понад 20 авіаційних ударів.

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