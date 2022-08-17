Вдарили по гуртожитку з 30 жителями: свіжі подробиці обстрілу Салтівки
Джерело:Суспільне
Росіяни ввечері 17 серпня обстріляли Салтівку. Ракета поцілила в гуртожиток з 30 мирними жителями.
Обстріл трапився після 21:00. Наразі на місці події працюють рятувальники.
До теми Окупанти вдарили по Салтівці у Харкові, виникла пожежа: загинули 6 людей, ще 16 постраждали
Ворожа ракета поцілила у гуртожиток
Директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що окупанти випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.
Приблизно о 21:17. Попередньо, крилата ракета "Калібр". Тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент,
– зазначив Сокол.
За його словами, наразі на місці обстрілу триває рятувальна операція та розбір завалів. Рятувальникам вже вдалося розібрати приблизно одну третину зруйнованої будівлі.
"Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", – підсумував директор обласного Департаменту цивільного захисту.
Зауважте "Моя бабуся застрягла": перші кадри порятунку людей з гуртожитка в Салтівці
Внаслідок обстрілу постраждала дитина
Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували не "Калібром", а "Іскандером".
"Руйнування – жахливі. 7 людей загинули. 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані – в середньому стані", – додав голова ОВА.
Він зазначив, що на місці перебувають співробітники ДСНС та обласного Центру екстреної медичної допомоги.
"Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих "ЗМІ" поширюють чергові фейки про "військові об'єкти". Жодного військового об'єкта. Виключно цивільні, серед яких – пенсіонери та діти", – наголосив Синєгубов.
Він підсумував, що це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди.
Рятувальники розбирають завали / Фото Суспільне
Коротко про обстріл Салтівки 17 серпня
- Після 22:00 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що трапився черговий ворожий обстріл Салтівки.
- Після цього там розпочалася сильна пожежа.
- Спершу голова ОВА повідомив про 2 загиблих та 10 поранених. Проте за лічені хвилини кількість жертв та постраждалих, на жаль, зросла.
- Станом на 00:08 18 серпня відомо, що внаслідок атаки загинули 7 цивільних, а ще 16 мирних жителів зазнали поранень.
- На цю моторошну ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що черговий російський удар був підлим та цинічним. Він не має жодного виправдання та лише вказує на безсилля окупантів.
- Своєю чергою, радниця голови Харківської обласної військової адміністрації Наталія Попова розповіла, що в гуртожитку, в який вдарили росіяни, жили люди з вадами слуху. Тобто вони могли не почути сигналу повітряної тривоги, а зараз, ймовірно, навіть не можуть озватись до рятувальників з-під завалів.
Варто подивитися – кобзар із Харкова розповів свою щемливу історію: відео