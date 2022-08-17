Вдарили по гуртожитку з 30 жителями: свіжі подробиці обстрілу Салтівки

Росіяни ввечері 17 серпня обстріляли Салтівку. Ракета поцілила в гуртожиток з 30 мирними жителями.

Обстріл трапився після 21:00. Наразі на місці події працюють рятувальники.

До теми Окупанти вдарили по Салтівці у Харкові, виникла пожежа: загинули 6 людей, ще 16 постраждали

Ворожа ракета поцілила у гуртожиток

Директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що окупанти випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

Приблизно о 21:17. Попередньо, крилата ракета "Калібр". Тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент,

– зазначив Сокол.

За його словами, наразі на місці обстрілу триває рятувальна операція та розбір завалів. Рятувальникам вже вдалося розібрати приблизно одну третину зруйнованої будівлі.

"Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", – підсумував директор обласного Департаменту цивільного захисту.

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Внаслідок обстрілу постраждала дитина

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували не "Калібром", а "Іскандером".

"Руйнування – жахливі. 7 людей загинули. 16 – поранені, серед них – 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані – в середньому стані", – додав голова ОВА.

Він зазначив, що на місці перебувають співробітники ДСНС та обласного Центру екстреної медичної допомоги.

"Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих "ЗМІ" поширюють чергові фейки про "військові об'єкти". Жодного військового об'єкта. Виключно цивільні, серед яких – пенсіонери та діти", – наголосив Синєгубов.

Він підсумував, що це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди.



Рятувальники розбирають завали / Фото Суспільне

Коротко про обстріл Салтівки 17 серпня

Після 22:00 очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що трапився черговий ворожий обстріл Салтівки.

Після цього там розпочалася сильна пожежа.

Спершу голова ОВА повідомив про 2 загиблих та 10 поранених. Проте за лічені хвилини кількість жертв та постраждалих, на жаль, зросла.

Станом на 00:08 18 серпня відомо, що внаслідок атаки загинули 7 цивільних, а ще 16 мирних жителів зазнали поранень.

На цю моторошну ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що черговий російський удар був підлим та цинічним. Він не має жодного виправдання та лише вказує на безсилля окупантів.

Своєю чергою, радниця голови Харківської обласної військової адміністрації Наталія Попова розповіла, що в гуртожитку, в який вдарили росіяни, жили люди з вадами слуху. Тобто вони могли не почути сигналу повітряної тривоги, а зараз, ймовірно, навіть не можуть озватись до рятувальників з-під завалів.

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