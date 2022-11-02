Я не вважаю, що вони адекватні, – Зеленський припустив, чи застосує Кремль ядерну зброю

Росія від самого початку повномасштабної війни шантажує Україну ядерним ударом. Президент Володимир Зеленський припустив, чи Кремль втілить в життя свої погрози.

Зеленський не впевнений, що Москва застосує ядерну зброю проти України. Про це він заявив під час інтерв'ю чеському телебаченню, повідомляє 24 канал.

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Росія любить робити все навпаки

Зеленський зауважив, що не хоче давати оцінку російським погрозам ядерним ударом, адже країна-агресорка дуже любить робити все навпаки.

Вона чує якийсь меседж. "О, як там сказала Україна? Що буде? Зробімо, щоб не було. Що там сказали? Не буде використання ядерки? А подумаймо, як це використати". Тому я не хочу давати цю оцінку, тому що є така загроза,

– зазначив президент.

Він додав, що боятися цього не потрібно, як і не потрібно боятися Росії.

"Я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити чогось. Не треба пов'язувати ультиматуми Росії або виконання їхніх умов з тим що, якщо ти не виконаєш, вони застосують зброю. Це велика помилка", – наголосив глава держави.

Зеленський підсумував, що це абсолютно непов'язані речі.

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