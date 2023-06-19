Тримається 16-й місяць: чи можуть росіяни захопити Мар'їнку
Мар'їнка, що у Донецькій області, потерпає від російських обстрілів. Наразі там вже не лишилося живого місця. Утім, шансів у російських окупантів захопити місто майже немає.
Про це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зазначив, що і кадирівські підрозділи, які нещодавно перекинули в цей район, шукають можливостей втекти.
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Незламна Мар'їнка
Місто Мар'їнка мужньо обороняється вже 16-й місяць, зазначив Жданов. Туди росіяни перекинули спецназ та кадирівський підрозділ "Ахмат", який намагався "жили увірвати" та продемонструвати, що кращий за вагнерівців. Але окупанти несуть втрати, а місто натомість стоїть.
"До речі, частину кадирівців вже звідти зняли й перекинули до Краснодарського краю для хорони пораненого Делімханова. Є інформація, що він у шпиталі, в край важкому стані і навіть втратив кінцівку", – розповів військовий експерт.
Олег Жданов про оборону Мар'їнки: дивитись відео
Також військовий експерт наголосив на безпеці та евакуації. Якщо у місті ще залишаються цивільні – не варто ризикувати життям, перебуваючи під обстрілами. Краще виїхати на певний час у більш безпечні райони.
Оборона Мар'їнки: останні новини
- Росіяни зтягують на окуповані українські землі групу спецспризначенців "Схід-Ахмат". Вони почали виконувати функції штурмовиків. Але на довго їх не вистачить – це лише спроба морального та психологічного тиску.
- Днями командир "Ахмата" заявив, що повністю знімає майже всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку. Апті Алаудінов сказав, що буцімто отримав команду від Кадирова їхати на пошуки Адама Делімханова.
- В мережі показали кадри Мар'їнки – місто вщент зруйноване ворожою армією. На оприлюднених кадрах можна побачити, що там не залишилось жодного вцілілого будинку. Усі будівлі зруйновані та випалені.