Тримається 16-й місяць: чи можуть росіяни захопити Мар'їнку

Мар'їнка, що у Донецькій області, потерпає від російських обстрілів. Наразі там вже не лишилося живого місця. Утім, шансів у російських окупантів захопити місто майже немає.

Про це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він зазначив, що і кадирівські підрозділи, які нещодавно перекинули в цей район, шукають можливостей втекти.

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Незламна Мар'їнка

Місто Мар'їнка мужньо обороняється вже 16-й місяць, зазначив Жданов. Туди росіяни перекинули спецназ та кадирівський підрозділ "Ахмат", який намагався "жили увірвати" та продемонструвати, що кращий за вагнерівців. Але окупанти несуть втрати, а місто натомість стоїть.

"До речі, частину кадирівців вже звідти зняли й перекинули до Краснодарського краю для хорони пораненого Делімханова. Є інформація, що він у шпиталі, в край важкому стані і навіть втратив кінцівку", – розповів військовий експерт.

Олег Жданов про оборону Мар'їнки: дивитись відео

Також військовий експерт наголосив на безпеці та евакуації. Якщо у місті ще залишаються цивільні – не варто ризикувати життям, перебуваючи під обстрілами. Краще виїхати на певний час у більш безпечні райони.

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