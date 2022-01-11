Вдень і вночі: біля Криму проводять бойові стрільби гранатометники ЗСУ
Джерело:Командування об'єднаних сил ЗСУ
Військові, які виконують бойові завдання на адмінмежі з Кримом, вдосконалюють стрільби зі станкових автоматичних гранатометів АГС-17. Тренування максимально наблизили до реальних подій.
Про військові навчання розповів командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що кожен військовослужбовець має усвідомлювати свій алгоритм дій.
Тим часом Біля кордонів України почались російські військові навчання
Військові тренували стрільби і вдень, і вночі
Навчання мають на меті сформувати у військовослужбовців навички виявлення та ідентифікації цілей, визначення їхніх характеристик, а також оцінювання результатів стрільби,
– розповів Наєв.
Командувач повідомив, що на полігоні військові відпрацьовують вправи з ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях. Тренуються робити це, як із заздалегідь підготовленої позиції, так і після раптової її зміни.
Нещодавно Розвідники поблизу окупованого Криму відпрацьовують ближній бій
Поблизу Криму тренувались гранатометні підрозділи "Південь"
Зазначимо, що 5 січня поблизу окупованого півострова тренувались гранатометні підрозділи "Південь". Українські захисники відпрацьовували навички зі знищення ворожих танків. У Генштабі наголосили, що ефективне використання протитанкової зброї вимагає постійних тренувань.
Текст публікації Командування об'єднаних сил ЗСУ:
В угрупуванні військ, яке підпорядковане Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України та виконує бойові завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, свою майстерність вдосконалюють розрахунки станкових автоматичних гранатометів АГС-17.
Заходи відбуваються з виконанням практичних дій з бойовою стрільбою в умовах максимально наближених до реальних подій.
Виконання бойових вправ відбувається як вдень, так і вночі.