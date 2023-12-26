Передислокувалися: два російські кораблі втекли із Феодосії після удару по "Новочеркаську"
Джерело:Крим.Реалії
У тимчасово окупованій Феодосії вночі проти 26 грудня знищили російський десантний корабель "Новочеркаськ". Після цього декілька інших кораблів вирішили передислокуватися.
З бухти Феодосії вийшли два російські кораблі. Це сталося через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".
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Ідентифікувати їх не вдалося
Через туман і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості. Судячи з розмірів, мовиться про один військовий корабель і один військовий катер Чорноморського флоту Росії.
Тим часом у окупованій Феодосії шматки обшивки знищеного "Новочеркаську" валяються на околицях порту, де він був пришвартований. Повідомляють, що удар був такою сили, що уламки ввійшли в землю приблизно на метр.
Українські військові знищили "Новочеркаськ"
- Вибухи в районі порту пролунали близько о 03:30 26 грудня, а трохи згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що услід за крейсером "Москва" відправився і ВДК "Новочеркаськ". 24 березня 2022 року судно опинилося під ударом ЗСУ в порту окупованого Бердянська Запорізької області. Тоді було підтверджено загибель трьох членів екіпажу, але корабель тоді зазнав лише пошкоджень.
- У ЗСУ розкрили, чим атакували ВДК "Новочеркаськ". Тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами, зазначили у повідомленні.
- У мережі повідомляли, що, можливо, на борту "Новочеркаська" були іранські дрони-камікадзе типу "Шахед". Така думка виникла через потужну детонацію у порту Феодосії. Окрім того, нині Росія використовує великі десантні кораблі саме з логістичною метою. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат цю інформацію не підтвердив.