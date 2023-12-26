Передислокувалися: два російські кораблі втекли із Феодосії після удару по "Новочеркаську"

У тимчасово окупованій Феодосії вночі проти 26 грудня знищили російський десантний корабель "Новочеркаськ". Після цього декілька інших кораблів вирішили передислокуватися.

З бухти Феодосії вийшли два російські кораблі. Це сталося через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

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Ідентифікувати їх не вдалося

Через туман і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості. Судячи з розмірів, мовиться про один військовий корабель і один військовий катер Чорноморського флоту Росії.

Тим часом у окупованій Феодосії шматки обшивки знищеного "Новочеркаську" валяються на околицях порту, де він був пришвартований. Повідомляють, що удар був такою сили, що уламки ввійшли в землю приблизно на метр.

Українські військові знищили "Новочеркаськ"