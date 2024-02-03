Що залишилося від знищеного судна "Новочеркаськ": епічні кадри, як росіяни "граються в Lego"
3 лютого 2024, 11:06Читать новость на русском
Наприкінці грудня українські військові знищили російський ВДК "Новочеркаськ". Пройшов понад місяць і окупанти намагаються витягти те, що залишилося.
Так, у порту Феодосії росіяни грають в Lego. Відповідні кадри опублікував телеграм-канал "Кримський вітер", передає 24 Канал.
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Що залишилося від "Новочеркаська"
Окупанти намагаються підняти уражений українськими воїнами ВДК. Щоправда, доводиться витягувати частинами. До слова, російські загарбники марили, що цей корабель ще нібито "відремонтують".
Росіяни намагаються зібрати докупи знищений "Новочеркаськ" / Фото з мережі
Знищення російського ВДК: останні новини
- У країні-агресорці вперше офіційно визнали загибель моряка зі знищеного великого десантного корабля. Втім, дуже швидко видалили заяву.
- Як з'ясувалося, у день удару на кораблі в режимі підвищеної таємниці перевозили якісь вантажі. Так, "Новочеркаськ" під зав'язку був навантажений.
- Раніше росЗМІ писали, що 33 моряки нібито вважаються зниклими безвісти в результаті атаки на "Новочеркаськ". Ще 23 поранені, а одна особа – загинула.