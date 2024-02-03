Що залишилося від знищеного судна "Новочеркаськ": епічні кадри, як росіяни "граються в Lego"

Наприкінці грудня українські військові знищили російський ВДК "Новочеркаськ". Пройшов понад місяць і окупанти намагаються витягти те, що залишилося.

Так, у порту Феодосії росіяни грають в Lego. Відповідні кадри опублікував телеграм-канал "Кримський вітер", передає 24 Канал.

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Що залишилося від "Новочеркаська"

Окупанти намагаються підняти уражений українськими воїнами ВДК. Щоправда, доводиться витягувати частинами. До слова, російські загарбники марили, що цей корабель ще нібито "відремонтують".

Росіяни намагаються зібрати докупи знищений "Новочеркаськ" / Фото з мережі

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