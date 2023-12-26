Результат "на ліцо": чим вдарили по ВДК "Новочеркаськ"

Українські захисники 26 грудня знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ", що стояв у порту тимчасово окупованої Феодосії. Вибухи були настільки потужними, що сколихнули чи не все місто.

Про ураження російського корабля уночі повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Вже на ранок у ЗСУ розкрили, чим атакували ВДК "Новочеркаськ".

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Російський корабель атакували ракетами

На ранок у Повітряних силах підтвердили знищення російського ВДК "Новочеркаськ". Так, близько 02:30 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала судно у порту тимчасово окупованої Феодосії. Удару по "Новочеркаську" завдали крилатими ракетами.

Тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат – "на ліцо",

– мовиться у повідомленні.

До слова, уночі Олещук наголосив, що російського флоту стає все менше. Також командувач Повітряних сил подякував українським пілотам за філігранну роботу.

"Цього разу услід за флагманом ЧФ Росії – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дякую пілотам Повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу! Одягайте штани і "по-домашнєму уєзжайтє" з нашого Криму, поки ще не пізно!", – мовиться у дописі Олещука.

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