Що робити в Києві влітку: афіша розваг на ВДНГ для дорослих і дітей

Якщо ви мрієте поїхати у відпустку, але з якихось причин змушені залишатися в Києві, вас порадує запуск масштабного сезонного проекту "Літо на ВДНГ". На 268 гектарах розмістять рекордну для міста кількість літніх розваг для сімейного відпочинку.

Мешканці Києва вже звикли, що ВДНГ – місце для проведення великих міжнародних та національних фестивалей, виставкок та ярмарок. На літо тут заплановано: святкування 60-річчя ВДНГ, фестивалі Atlas Weekend, Bad Mama Fest, PROSTONEBA, виставки нових і вантажних автомобілів і багато інших різнопланових подій.

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Програма на ВДНГ на літо

Але не всі знають про цікаві та корисні активності, взяти участь в яких можна не лише під час заходів, але і в звичайний – будній чи вихідний день. У новому сезоні їх стане ще більше! І всі вони будуть об'єднані під загальним девізом "Давай у літо!".



Що робити в Києві влітку: ВДНГ – ідеальне місце для сімейного відпочинку

Територія комплексу вмістить зони для гостей з різними інтересами. Улюбленими сімейними активностями стануть контактний зоопарк Animal Park, ферма комах "Планета метеликів", виставка стародавностей Paleomax, парк гойдалок KACHELI, музей-виставка ілюзій та 3D-картин.



На ВДНГ буде працювати парк гойдалок KACHELI

Щоб влітку не довелося робити паузу в культурному та інтелектуальному розвитку дітей та підлітків, все літо на ВДНГ працюватимуть школа "Мидгард", науково-розважальний центр "Країна роботів", сферичний кінотеатр Teleport360 та smart-майданчик "Лемурашнік".

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Любителям активного відпочинку будуть цікаві пейнтбольний майданчик Ganz, мотузковий парк SkyPark, кінний клуб "Герцог" і спортивний хаб Live.Love. Порятунком від спеки стануть басейн "Пірс 39" і сад гамаків.



Також доступний велопрокат та прокат персонального електротранспорту

Для поціновувачів мистецтва арт-резиденція Carbon планує кілька експозицій. Також на ВДНГ переїде "Театр маріонеток". Протягом усього літа діти та дорослі зможуть не тільки дивитися спектаклі, а й власноруч майструвати ляльки і грати на сцені театру.



Порятунком від спеки стануть басейн "Пірс 39" і сад гамаків

Зручніше і швидше за все дослідити ВДНГ на колесах. Велопрокат та прокат персонального електротранспорту працюють на центральному вході щодня. Поповнити сили і подовжити комфортний відпочинок на весь день допоможуть кафе, ресторани, зони барбекю та фуд-корти, що розташовані по всій території.

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З 6 по 9 червня на ВДНГ пройде Міжнародна виставка "АГРО-2018". Вона буде цікава не тільки працівникам агропромислового сектору, а й усім, кого цікавить практичне застосування сучасних технологій в сфері агро. Вхід на захід вільний, але варто уточнити, що під на її монтажу доступ на територію буде частково обмежений.



На ВДНГ зможуть відпочити не лише дійти, а й дорослі

І це ще не все. Адміністрація заявила, що до кінця теплого сезону планується відкриття постійно діючої льодової арени та майданчиків для міні-футболу, а протягом двох років – відкриття Музею Науки.

Слідкувати за усіма подіями та розкладом можна на сторінках Facebook та Іnstagram.



Карта розваг влітку на ВДНГ 2018 (для збільшення зображення – клікніть на картинку)