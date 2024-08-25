Вдруге за день росіяни скинули вибухівку на людей у Херсоні: є загиблий

Ворог не полишає цинічних атак Херсона. У неділю, 25 серпня окупанти вкотре скинули вибухівку на цивільних людей, і, на жаль, є жертва.

Російські загарбники атакували цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік отримав несумісні з життям травми.

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Ворог не полишає обстрілів Херсона

Прокудін о 17:20 повідомив, що у Херсоні російські війська знову скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль. Внаслідок атаки є жертва.

Внаслідок ворожого удару травми, несумісні з життям, дістав чоловік. Мої співчуття рідним та близьким загиблого…

– мовиться у дописі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять

Варто наголосити, що це не перша атака дронів у Херсоні від ранку. Так, близько 09:50 окупанти скинули вибухівку на АЗС.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, російські загарбники атакували АЗС з дрона, з якого скинули вибухівку. Внаслідок вибуху постраждали працівник АЗС та водій автівки.

Наразі прокуратура почала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Днем раніше, 24 серпня, окупанти також крили вогнем Херсон. Ворог атакував один з районів міста з артилерії. Під ударом опинився житловий квартал. На жаль, внаслідок обстрілу є загиблі.

Так, травми, несумісні із життям, отримав 55-річний чоловік. Також двоє цивільних отримали поранення. Мовиться про 58-річного чоловіка та однорічного хлопчика. Дитину з вибуховою травмою та осколковим поранення госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.