Вдруге за день в Україні оголошували повітряну тривогу
Джерело:Карта повітряних тривог
В Україні у низці областей та Києві вдруге за день оголошували повітряну тривогу. Вона тривала близько години.
Так, сирени почали лунати близько 15:14. У телеграм-каналах повідомили про зліт винищувачів в Білорусі. Уже о 16:30 у більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги.
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Де оголошували тривогу
- Київ та Київська область,
- Чернігівська,
- Черкаська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Луганська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Вінницька,
- Одеська області.
Висока ймовірність ударів із повітря у Черкасах
Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець окрім оголошення повітряної тривоги звернувся до жителів області з попередженням ймовірності ворожих ударів із повітря. Він закликав людей убезпечитись.
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Ракетні обстріли України
Під час повітряної тривоги, що охопила низку областей зранку стались кілька прильотів. Зокрема, після 08:00 повідомили про вибухи у Харкові. Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по обласному центру.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вороги влучили в одне з підприємств міста. Постраждали щонайменше 6 людей.
Також близько 08:35 повідомили про звуки потужного вибуху у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли центр Запоріжжя ракетами С-300.
Руйнувань зазнали житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки.
Внаслідок обстрілу Запоріжжя четверо працівників патрульної поліції отримали осколкові поранення. Жертв немає, серед цивільного населення постраждав чоловік.Важливо В жодному разі не можна розголошувати місце "прильотів" до оприлюднення офіційної інформації. Також не слід публікувати в мережі фото й відео вибухів.
Детальніше – масова тривога по Україні, що відомо про вибухи: відео