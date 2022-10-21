Вдруге за день в Україні оголошували повітряну тривогу

В Україні у низці областей та Києві вдруге за день оголошували повітряну тривогу. Вона тривала близько години.

Так, сирени почали лунати близько 15:14. У телеграм-каналах повідомили про зліт винищувачів в Білорусі. Уже о 16:30 у більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги.

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Де оголошували тривогу

Київ та Київська область,

Чернігівська,

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська,

Вінницька,

Одеська області.

Висока ймовірність ударів із повітря у Черкасах

У Києві під час тривоги було чути звуки вибухів. Однак, цей вибух був плановий підрив саперів. Інформацію про це підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець окрім оголошення повітряної тривоги звернувся до жителів області з попередженням ймовірності ворожих ударів із повітря. Він закликав людей убезпечитись.

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Ракетні обстріли України

Під час повітряної тривоги, що охопила низку областей зранку стались кілька прильотів. Зокрема, після 08:00 повідомили про вибухи у Харкові. Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по обласному центру.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вороги влучили в одне з підприємств міста. Постраждали щонайменше 6 людей.

Також близько 08:35 повідомили про звуки потужного вибуху у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що росіяни обстріляли центр Запоріжжя ракетами С-300.

Руйнувань зазнали житловий будинок та об'єкти інфраструктури. Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя четверо працівників патрульної поліції отримали осколкові поранення. Жертв немає, серед цивільного населення постраждав чоловік.

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В жодному разі не можна розголошувати місце "прильотів" до оприлюднення офіційної інформації. Також не слід публікувати в мережі фото й відео вибухів.