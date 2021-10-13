Вдруге за рік: на Прикарпатті стався землетрус

13 жовтня 2021 , 10:29
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Джерело:

Головний центр соціального контролю

В Івано-Франківській області 12 жовтня стався землетрус. Магнітуда сягнула 2,0 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу був у Богородчанському районі, на глибині 5 кілометрів. 

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Люди не відчули поштовхи

За класифікацією землетрусів, він є недосяжним. Тож сейсмологи розрахували, що інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Приблизне місце, де був землетрус:

Другий землетрус за рік 

Зауважимо, у Богородчанському районі Прикарпаття це вже другий землетрус за рік. Попередній зафіксували 13 липня. Він був трохи сильніший, магнітуда склала 2,3 бала.

Потужний землетрус на Тернопільщині

У кількох регіонах України 23 вересня зафіксували підземні поштовхи. Найбільше вони були відчутними на Тернопільщині, а також Івано-Франківщині, Хмельниччині та Вінниччині.

Магнітуда підземних поштовхів становила 4,3. За класифікацією цей землетрус є помірним, тому люди відчували його, перебуваючи всередині приміщення. Очевидці розповіли, що навіть "рухалося ліжко та скрипіли шафи".

Автор: Ольга Музика