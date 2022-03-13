Вдячний кожному, хто не здається, – Зеленський про протести в Херсоні, Мелітополі та Бердянську

Володимир Зеленський прокоментував протести українців проти російських загарбників. Президент заявив, що вдячний кожному, хто не здається.

Зеленський наголосив: він вдячний кожному, хто демонструє окупантам, що Україна – це наша земля. Мовиться про жителів Херсона, Мелітополя, Бердянська та інших міст.

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Я вдячний кожному. Кожному, хто не здається. Хто протестує. Хто демонструє окупантам, що Україна – це наша земля. Херсон, Мелітополь, Бердянськ та всі інші міста. Україна переможе,

– заявив президент.

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Зеленський також розповів, що Росія у війні проти України вже втратила майже 13 тисяч військових. Окрім того, втрати ворога складають тисячі одиниць техніки, 74 літаки, 86 гелікоптерів.