Вдячний усім, хто поруч, – Залужний зробив заяву після зустрічі із Зеленським
Головнокомандувач Валерій Залужний та президент Володимир Зеленський 8 лютого провели зустріч. Після неї Залужний зазначив, що це була важлива та серйозна розмова.
Водночас Зеленський повідомив, що розмова стосувалася потреби в оновленні керівництва українського війська. Президент подякував Залужному за два роки оборони країни.
Дивіться також Зеленський уперше прямо відповів, чи розглядає він звільнення Залужного
Залужний про розмову
Валерій Залужний після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що битва триває і щодня змінюється. За його словами, завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Саме через це усі повинні змінитися та адаптуватись до нових реалій також – заради перемоги.
Головнокомандувач зазначив, що розмова з президентом була важливою та серйозною.
Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України,
– написав він.
Залужний заявив, що пишається кожним та кожною в Збройних Силах України – усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Він додав, що схиляє голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Всіх їх пам'ятають – помста буде.
Інші заяви після розмови
- Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови вони обговорили, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Президент зазначив, що саме зараз час для такого оновлення.
- Також Зеленський повідомив, що запропонував Валерію Залужному залишитися у команді. Водночас конкретно та точно він не зазначив, про що йде мова.
- Міністр оборони Рустем Умєров згодом написав, що сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Він подякував Валерію Залужному за всі досягнення та перемоги.