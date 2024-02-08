Вдячний усім, хто поруч, – Залужний зробив заяву після зустрічі із Зеленським

Головнокомандувач Валерій Залужний та президент Володимир Зеленський 8 лютого провели зустріч. Після неї Залужний зазначив, що це була важлива та серйозна розмова.

Водночас Зеленський повідомив, що розмова стосувалася потреби в оновленні керівництва українського війська. Президент подякував Залужному за два роки оборони країни.

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Залужний про розмову

Валерій Залужний після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що битва триває і щодня змінюється. За його словами, завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Саме через це усі повинні змінитися та адаптуватись до нових реалій також – заради перемоги.

Головнокомандувач зазначив, що розмова з президентом була важливою та серйозною.

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України,

– написав він.

Залужний заявив, що пишається кожним та кожною в Збройних Силах України – усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Він додав, що схиляє голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Всіх їх пам'ятають – помста буде.

Інші заяви після розмови