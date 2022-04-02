Минув ще один з днів, які неухильно наближають нас до миру, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 2 квітня заявив, що минув ще один день української оборони. Один з багатьох – вони поступово, тяжко, але неухильно наближають Україну до миру.

Президент наголосив, що потрібно дуже чітко усвідомлювати: цей мир ніхто не подарує. Бо немає у світі суб'єктів, здатних зупиняти війни та дарувати мир. Зеленський зауважив, що глобальна архітектура безпеки – виявилась неспроможною.

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"Мир для нас не буде наслідком якихось рішень ворога"

Зеленський заявив, що не треба плекати порожніх надій, начебто ворог просто піде з української землі.

Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати порожніх надій, що вони просто підуть із нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що це зробити можна у тяжких боях, на перемовинах та щоденній енергійній праці. Президент наголосив: ці процеси мають відбуватися паралельно.

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