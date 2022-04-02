Президент подчеркнул, что нужно очень четко отдавать себе отчет: этот мир никто не подарит. Ибо нет в мире субъектов, способных останавливать войны и дарить мир. Зеленский отметил, что глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной.

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"Мир для нас не будет следствием каких-либо решений врага"

Зеленский заявил, что не нужно питать пустые надежды, будто враг просто уйдет с украинской земли.

Мир для нас не будет и следствием каких-либо решений врага где-нибудь в Москве. Не надо лелеять пустые надежды, что они просто уйдут с нашей земли. Мы можем только выбороть мир,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что это можно сделать в тяжелых боях, на переговорах и ежедневным энергичным трудом. Президент подчеркнул: эти процессы должны проходить параллельно.

"Делайте все, что вы можете, чтобы мы выстояли в этой войне"

Зеленский отметил, что каждый должен делать все, что может. Речь идет о разных направлениях. В частности, поддержка ВСУ, сохранение и развитие экономики Украины, помощь людям.

Президент напомнил, что даже в мирное время теплое слово поддерживает жизненные силы. А в военное время оно еще весомее. Зеленский заметил: можно даже не знать, какую потерю переживает человек, однако увидеть, что он нуждается в помощи.

Тогда нужно, по крайней мере, услышать этого человека. Сказать ему несколько теплых слов. Президент призвал украинцев быть внимательными друг к другу.

Украинский лидер напомнил: когда речь идет о вопросе жизни или смерти миллионов, нет неважных вещей или моментов. Все имеет значение, каждый может внести свой вклад в победу. Кто-то – с оружием в руках, а кто-то – теплым словом и своевременной помощью.

"Делайте все, что вы можете, чтобы мы вместе выстояли в этой войне за нашу свободу, за нашу независимость. За то, чтобы Украина жила", – призвал Зеленский.

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