Вечір перед смертю Поляков провів із помічником Анни Скороход, з якою жив
Джерело:24 канал
Відомо, що останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Нардеп випивав і мав близько 1 проміле у крові, у той час, як його знайомий був тверезим.
Джамбулатов і Поляков каталися містом близько півтори години, а згодом помічник Скороход спровадив його на таксі. Про це розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський.
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Поляков нібито пиячив із помічником Скороход
Руслана Джамбулатова уже допитали правоохоронці. Він розповів про те, як минув останній вечір Антона Полякова.
Попри заяви, які поширюють у ЗМІ, він не внесений до санкційних списків РНБО. Також він не є "кримінальним авторитетом" і не був судимим.
Ця особа з таким же прізвищем, але він не є у санкційних списках. Ми розбиралися у ситуації, я бачив публікації ЗМІ,
– розповів Вигівський.
Руслана Джамбулатова відпустили після допиту, оскільки підстав затримувати його немає.
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Поляков і Скороход жили разом
Як відзначали ЗМІ, Анна Скороход і Антон Поляков жили разом. Втім, нещодавно вони розійшлися через якийсь побутовий скандал.
Начальник київської поліції Іван Вигівський підтвердив, що саме нардепка Скороход була співмешканкою Полякова. І він через якусь сварку не хотів їхати до неї.
Оскільки Анна Скороход погано себе почуває, її ще не допитували.
Смерть Антона Полякова: головне
- Народний депутат Антон Поляков помер вночі 8 жовтня. Його знайшли патрульні непритомним в авто таксі.
- Поліція спинила таксиста, який перетнув подвійну суцільну смугу і звернула увагу на пасажира на задньому сидінні.
- Патрульні і медики намагалися реанімувати чоловіка, однак намарно – він помер.
- Розтин показав, що смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
- Нардепи почали засідання 8 жовтня з хвилини мовчання і вшанування його пам'яті.