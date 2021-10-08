Вечір перед смертю Поляков провів із помічником Анни Скороход, з якою жив

Відомо, що останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Нардеп випивав і мав близько 1 проміле у крові, у той час, як його знайомий був тверезим.

Джамбулатов і Поляков каталися містом близько півтори години, а згодом помічник Скороход спровадив його на таксі. Про це розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський.

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Поляков нібито пиячив із помічником Скороход

Руслана Джамбулатова уже допитали правоохоронці. Він розповів про те, як минув останній вечір Антона Полякова.

Попри заяви, які поширюють у ЗМІ, він не внесений до санкційних списків РНБО. Також він не є "кримінальним авторитетом" і не був судимим.

Ця особа з таким же прізвищем, але він не є у санкційних списках. Ми розбиралися у ситуації, я бачив публікації ЗМІ,

– розповів Вигівський.

Руслана Джамбулатова відпустили після допиту, оскільки підстав затримувати його немає.

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Поляков і Скороход жили разом

Як відзначали ЗМІ, Анна Скороход і Антон Поляков жили разом. Втім, нещодавно вони розійшлися через якийсь побутовий скандал.

Начальник київської поліції Іван Вигівський підтвердив, що саме нардепка Скороход була співмешканкою Полякова. І він через якусь сварку не хотів їхати до неї.

Оскільки Анна Скороход погано себе почуває, її ще не допитували.

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