Ведмедиця, на яку жорсткого цькували собак, отримала новий дім: зворушлива історія порятунку

Кілька тижнів тому 5-річну ведмедицю Ласку забрали із Покровського зоопарку, що на Донеччині. Там ведмедиця жила в нестерпних умовах у клітці, де тварини навіть не можуть випрямитися й стати на задні лапи.

У дитинстві ж Ласку використовували для тренування мисливських собак на Київщині. Таких "притравочних станцій" в Україні чимало, хоча вони й заборонені.

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Тепер ведмедиця звикає до нового дому на Львівщині – ведмежого притулку "Домажир", там вона знайомиться зі своїми новими сусідами.

Вона спокійна, має дуже добрий апетит. Починає довіряти людям,

– розповіла Наталія Галейко, старша доглядальниця ведмежого притулку.

Однак, де врешті опиниться Ласка, ще вирішуватиме суд. Адже конфіскація є тимчасовою.



Бура ведмедиця Ласка може стати 11 мешканкою "Домажиру"

Керівник притулку Ігор Николин сподівається, що тварину вдасться залишити тут назавжди. Адже згідно з чинним законодавством умови, у яких утримували тварину на Донеччині – неналежні.



Ласка у ведмежому притулку "Домажир"

Подивитись на Ласку та ще десятьох ведмедів, які вже прокинулись після зимової сплячки, відвідувачі "Домажира" зможуть вже з 10 березня. У притулку відкривають другий туристичний сезон, що триватиме до листопада.

Нам цікаво, щоб люди, які сюди прийшли, могли не тільки побачити диких тварин, а й зрозуміти, як вони живуть й що їх не треба ніколи тримати в неволі,

– зазначила Сніжана Палажченко, менеджерка з маркетингу "Домажиру".

Протягом 2019 року притулок "Домажир" готується прийняти ще п'ятьох або шістьох ведмедів. Наступного мешканця туди поселять наприкінці червня.