Ведмедиця, на яку жорсткого цькували собак, отримала новий дім: зворушлива історія порятунку
Кілька тижнів тому 5-річну ведмедицю Ласку забрали із Покровського зоопарку, що на Донеччині. Там ведмедиця жила в нестерпних умовах у клітці, де тварини навіть не можуть випрямитися й стати на задні лапи.
У дитинстві ж Ласку використовували для тренування мисливських собак на Київщині. Таких "притравочних станцій" в Україні чимало, хоча вони й заборонені.
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Тепер ведмедиця звикає до нового дому на Львівщині – ведмежого притулку "Домажир", там вона знайомиться зі своїми новими сусідами.
Вона спокійна, має дуже добрий апетит. Починає довіряти людям,
– розповіла Наталія Галейко, старша доглядальниця ведмежого притулку.
Однак, де врешті опиниться Ласка, ще вирішуватиме суд. Адже конфіскація є тимчасовою.
Бура ведмедиця Ласка може стати 11 мешканкою "Домажиру"
Керівник притулку Ігор Николин сподівається, що тварину вдасться залишити тут назавжди. Адже згідно з чинним законодавством умови, у яких утримували тварину на Донеччині – неналежні.
Ласка у ведмежому притулку "Домажир"
Подивитись на Ласку та ще десятьох ведмедів, які вже прокинулись після зимової сплячки, відвідувачі "Домажира" зможуть вже з 10 березня. У притулку відкривають другий туристичний сезон, що триватиме до листопада.
Нам цікаво, щоб люди, які сюди прийшли, могли не тільки побачити диких тварин, а й зрозуміти, як вони живуть й що їх не треба ніколи тримати в неволі,
– зазначила Сніжана Палажченко, менеджерка з маркетингу "Домажиру".
Протягом 2019 року притулок "Домажир" готується прийняти ще п'ятьох або шістьох ведмедів. Наступного мешканця туди поселять наприкінці червня.