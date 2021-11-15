Величезна група мігрантів з Білорусі готується штурмувати кордон з Польщею
Джерело:Польська прикордонна служба
Велика група мігрантів 15 листопада зібралась штурмувати пункт пропуску "Кузниця" у Польщі. Нелегали готуються прориватись з білоруського боку.
Польські прикордонники повідомляють, що нелегали з самого ранку збираються біля прикордонного переходу. Їх поступово більшає.
До теми Нова спроба мігрантів прорватися в Польщу: білоруську огорожу вже зламали, утворилась тиснява
У мережі опублікували відео, як натовп мігрантів намагається прорвати кордон під наглядом білоруських служб.
Що відбувається на кордоні
Ситуація на польсько-білоруському кордоні 15 листопада особливо напружена. Через навалу мігрантів польські прикордонники мобілізуються. До кордону привезли водомет, а неподалік чергує військовий літак.
До речі, білоруські пропагандисти вже прибули на місце подій. Вони назвали дії польських військових агресією і заявили, що у мігрантів начебто "мирні" наміри.
Що цьому передувало
- Ситуація з мігрантами на білорусько-польському кордоні загострилась ще з вересня. Однак масово нелегали рушили до кордону 8 листопада. Їх, за різними даними, було від 1 500 до 5 000.
- Західні країни звинувачують білоруський режим у міграційній кризі. У НАТО заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує нелегалів для тиску на Європу.
- Вночі 14 листопада 223 мігранти спробували прорватися через кордон.
- Через загрозу навали мігрантів Польща посилила охорону державного кордону. Литва та Україна зробили те саме.