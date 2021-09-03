Величезна поразка Путіна, – Арестович назвав головний підсумок зустрічі Зеленського й Байдена

Речник української делегації ТКГ у Мінську Олексій Арестович підсумував результати візиту президента Володимира Зеленського в США. Він помітив головне досягнення зустріч з Джозефом Байденом, яке вважає особистою поразкою Володимира Путіна.

Таким досягнення Олексій Арестович назвав те, що за підсумками зустрічі двох президентів більше ніхто не говорив про безальтернативність мінських переговорів.

До слова Це мертва історія, – Резніков про мінські перемовини

"Мінськ" зникає з порядку денного

Речник української делегації зауважив, що після зустрічі Джозефа Байдена й Володимира Путіна президенти вийшли на спільну пресконференцію та майже одразу заговорили про мінський процес.

Зараз у спільній декларації жодного разу не пригадуються ці мінські угоди. Вони жодного разу не прозвучали. Не зважаючи на те, що в оточенні самого Байдена є група людей, що бажають нормалізації відносин з Росією,

– зазначив Олексій Арестович.

Він переконаний, що зняття мінського процесу з порядку денного саме американською адміністрацією – це величезна поразка Володимира Путіна.

"У Лаврова перед зустріччю Байдена й Путіна в одному з інтерв'ю вискочило, цитую: "Ми ніколи не дозволимо Україні знятися з гачка мінських домовленостей". Так ось, цього гачка більше не існує", – заявив спікер українського делегації в Мінську.

Коротко про мінський процес: