Проголосувати на цьогорічних виборах президента Білорусі зможуть майже 7 мільйонів виборців, зокрема – на 44 закордонних дільницях. Найактивніше голосують білоруси в Польщі, Росії та Україні.

У Києві під посольством Білорусі зібралося понад 300 охочих проголосувати на виборах президента Білорусі. Про це в прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

Детальніше У Білорусі тривають президентські вибори: як проходить голосування

Люди у черзі очікують по кілька годин. Причиною є обмеження у зв'язку з коронавірусом. Проте самі виборці не виключають навмисне затягування процесу.

Перед входом до дільниці людей перевіряють металошукачами, попереджають про заборону фотографувати та знімати на відео. На виборчій дільниці працює дві кабіни для голосування.

Таких довгих черг в Україні не було на жодних попередніх виборах президента Білорусі. Люди кажуть, прийшли, аби у їх країні нарешті відбулись зміни.

Як білоруси голосують в Україні: дивіться відео 24 каналу

Вибори президента Білорусі: що варто знати

9 серпня у Білорусі відбуваються президентські вибори. Чинний президент Олександр Лукашенко намагається залишитися при владі. Сам він уже встиг проголосувати. Після цього заявив, що не допустить громадянської війни після виборів.

Голосування на 5 767 виборчих дільницях стартувало о 8:00 та завершиться о 20:00. Загалом очікується, що на цьогорічних виборах зможуть проголосувати приблизно 6,8 мільйона білорусів.

В ніч проти 9 серпня в Мінську з'явилась військова техніка. У місті помітили колони бронетранспортерів.

Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

Більше про те, як проходили попередні вибори у Білорусі – читайте за посиланням.