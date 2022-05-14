Величезну колону з евакуйованими маріупольцями нарешті пропустили до Запоріжжя

Колону автівок з маріупольцями 14 травня нарешті пропустили до Запоріжжя. Люди чекали на це 3 доби.

У колоні було від 500 до 1000 автівок, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Так, окупанти пропустили людей, тому Андрющенко анонсував, що вже чекаємо наших маріупольців вдома. Він також показав фото довжелезної колони з машин.



Евакуація маріупольців / Фото Петра Андрющенка



Колону маріупольців пропустили до Запоріжжя / Фото Петра Андрющенка

Як відбувалась евакуація з Маріуполя

Україна та міжнародні партнери 2 місяці намагались домовитись з Путіним щодо евакуації людей з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Завдяки міжнародному розголосу та політичному тиску ситуація зрушила з місця.

Перша евакуація відбулася 1 травня. Тоді з території заводу забрали понад сотню цивільних людей – вони прибули до Запоріжжя. Попри те, що тоді забрали не всіх цивільних, росіяни прорвались на територію заводу та почали штурм.

Паралельно з цими подіями у Бердянську окупанти заблокували більшу частину автобусів з евакуйованими маріупольцями. У заручниках ситуації опинилися близько 2 тисячі мирних мешканців міста. Евакуація до Запоріжжя постійно зривалася. 3 травня Вадим Бойченко повідомив, що частина колони таки змогла вирушити до Запоріжжя.

6 травня генсек ООН Антоніу Гутерреш розповів, що із Маріуполя вдалось вивезти близько 500 маріупольців. Ірина Верещук зазначила, що вдалось вивезти всіх дітей, жінок та літніх людей.

Захисники Маріуполя нагадують, що потрібно терміново забрати й поранених військових, яких близько 500. Вони помирають у страшних муках, адже не мають належного лікування. Українська влада веде переговори щодо евакуації важкопоранених військових – тих, які потребують невідкладної допомоги.

Рідні бійців просять про екстракцію. Це процедура, при якій третя країна виступає посередником та допомагає вивезти військових. В такому разі вони мають перебувати на нейтральній території до кінця війни.

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