Велика Британія може запропонувати Україні озброєння великої дальності, – Sky News

Іноземні ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський 8 лютого вперше прибуде до Великої Британії після початку повномасштабного вторгнення. Ймовірно, британські партнери запропонують Україні зброю великої дальності.

Завдяки цьому Україна зможе завадити Росії проводити масовані обстріли цивільної й критичної інфраструктури. Візит президента України підтвердили у канцелярії британського прем'єра.

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Що відомо про можливість передачі Британією зброї великої дальності

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибуде у Британію для зустрічі з прем'єром Ріші Сунаком. Також Зеленський має навідати українських військових, які саме зараз проходять військове навчання у країні.

За інформацією SkyNews, Ріші Сунак запропонує надати Україні озброєння великої дальності, аби "порушити здатність Росії постійно націлюватися на цивільну та критично важливу національну інфраструктуру України".

Зауважимо, що Росія порушує усі традиції та звичаї війни, адже обстрілює не лише військові об'єкти, але й домівки мирних українців, школи, садочки та навіть пологові будинки. Щобільше, країна-агресорка цинічно б'є по енергетичній інфраструктурі, щоб залишити громадян України без світла і тепла у холодну пору року.

Прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв стояти пліч-о-пліч з Україною упродовж наступних років. За його словами, військових ЗСУ й надалі навчатимуть керувати передовою технікою, щоб вони могли вигнати ворога з усіх окупованих Росією територій.

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