ГУР "протоптало там доріжку": Світан припустив, чому Британія передала нам багато катерів

Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги, який нададуть Україні. Мовиться про понад 500 мільйонів фунтів. Серед усього іншого наша держава отримає ракети, а також багато човнів і катерів.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Велика Британія – це єдина країна, яка виконує свої зобов'язання згідно з Будапештським меморандумом. Сполучене Королівство справді нам суттєво допомагає.

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Для чого Україні так багато катерів і човнів

До пакету допомоги від Британії увійдуть ракети Storm Shadow, які вже чудово себе зарекомендували. З огляду на свою дальність, вони ефективно працюють та виконують бойові завдання. Також ракети мають велику бойову частину та майже несуттєве відхилення. Удар ними по військовому об'єкту призведе до серйозних руйнувань.

Крім зброї та бронетехніки, Україна отримає 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери. Окупанти вже зараз розуміють, що наше військо почне рухатися вперед, як тільки отримає всю необхідну зброю. До того ж ворог готується протидіяти можливому форсуванню Дніпра.

Саме тому окупанти зосередили вздовж лівого берега свої дивізії. Вони розуміють, що цей плацдарм упродовж кількох днів може стати оперативним, а далі буде рух у напрямку Криму, зокрема Скадовська. Катери можуть перетнути цю частину Чорного моря. Цю дорогу наші ГУРівці вже протоптали,

– розповів Роман Світан.

Він додав, що місто Скадовськ є важливим портом, з якого надходить постачання для всього російського угруповання на лівому березі. Тому для України рух на цьому напрямку є оптимальним. А Велика Британія – морська країна, тому морський бій у них добре розвинений. Отже, вони можуть передати нам багато засобів, пов'язаних саме з цією компонентою.

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