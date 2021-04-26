Велика Британія наклала санкції на 14 росіян: перелік

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Велика Британія ввела санкції проти 14 росіян в рамках ініціативи щодо боротьби з корупцією. Їх підозрюють у злочинній схемі.

Джерело:

МЗС Великої Британії

З'ясували, що у 2007 році організоване злочинне угруповання могло бути причетне до серйозної корупції. Ймовірно, вони незаконно привласнили російську державну власність на суму до 230 мільйонів доларів. 

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Що передбачала схема

Зловмисники використовували складну схему, що включає фальсифікацію податкових пільг.

У Лондоні стверджують, що про існування цієї схеми дізнався фінансист Сергій Магнітський. У 2008 році його звинуватили в ухилянні від сплати податків, а у 2009 він помер в лікарні СІЗО "Матроська тиша".

Санкційний список:

  • Павло Карпов,
  • Олена Хімін,
  • Дмитро Клюєв,
  • Артем Кузнєцов,
  • Юлія Майорова,
  • Андрій Павлов,
  • Ольга Степанова,
  • Олег Уржумцев. 
  • Станіслав Гордієвський,
  • Геннадій Плаксін,
  • Владлен Степанов,
  • Віктор Маркелов,
  • В'ячеслав Хлєбніков, 
  • Олексій Шешеня.

Активи цих росіян заморозять на території Великої Британії. В'їзд в країну їм теж заборонять.

Зверніть увагу! США 15 квітня також  ввели нові санкції проти Росії. Це зробили через втручання Росії у вибори США у 2020 році. Таким чином обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також – 6 російських технологічних компаній.