Велика Британія не рекомендує поїздки в Україну і радить якнайшвидше її залишити

До країн, які закликають громадян залишити Україну, доєдналась і Велика Британія. Там не рекомендують відвідувати нашу державу.

У Великій Британії радять тим громадянам, які досі перебувають в нас, якомога швидше виїхати. Там наголошують, що це мають зробити поки є відповідні засоби.

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Співробітників посольства також вивезуть

Уряд країни заявляє, що через російську загрозу, яка зростає, вирішили тимчасово вивезти частину працівників посольства та їхніх сімей.

При цьому посольство залишатиться відкритим і працюватиме, але не зможе надати особисту консульську допомогу.

Будь-які військові дії Росії в Україні серйозно вплинуть на здатність Посольства Великої Британії в Києві надавати будь-яку консульську допомогу. За таких обставин громадяни не повинні очікувати посилення консульської підтримки чи допомоги з евакуацією,

– наголошують у повідомленні.

Тих, хто вирішить залишитись в Україні, просять бути пильними через можливі бойові дії з боку Росії.

Держави радять громадянам покидати Україну

Загроза російського вторгнення зростає з кожним днем. Президент США Джо Байден заявив, що напад може бути в найближчі кілька днів. Відтак, держави радять громадянам покидати Україну. Зокрема, Ізраїль вже евакуйовує працівників посольства.

У МЗС Новергії закликали своїх громадян утриматися від подорожей в Україну. Також людям радять не їздити до Білорусі (окрім Мінська) та Росії.

Також такі заяви пролунали від Нідерландів, Південної Кореї, Японії та інших держав.

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