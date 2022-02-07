Велика Британія та Німеччина збільшать військовий контингент у Східній Європі

Лондон та Берлін перекидають своїх військових в інші країни Європи. Німеччина відправляє армійців у Литву, а Велика Британія – у Польщу.

Таке рішення у цих державах ухвалили, аби послати сигнал про підтримку своїм союзникам. Все це відбувається через ризики посилення російської агресії, пише 24 канал.

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Лондон перекидає військових до Польщі

За інформацією Euronews, Велика Британія планує додатково відправити у Польщу ще 350 військових. Видання посилається на заяву британського міністра оборони Бена Уоллеса. Він уточнив, що мовиться про двостороннє розгортання сил.

Робимо це, аби показати, що ми можемо працювати разом й послати сильний сигнал, що Велика Британія та Польща стоять пліч-о-пліч,

– наголосив посадовець.

Напередодні ЗМІ також повідомили, що Велика Британія відправила до 100 спецпризначенців в Україну. Мовляв, тут вони тренуватимуть елітні підрозділи військових – зважаючи на загрозу нового російського нападу.

Німеччина направляє війська у Литву

Водночас, як пише Taglicher Anzeiger, вже найближчим часом 350 військових перекине й Німеччина – у Литву. У такий спосіб Берлін посилює східний фланг НАТО, пояснила очільниця оборонного відомства країни Крістіна Ламбрехт. "Ми посилаємо чіткий сигнал нашим союзникам про те, що вони можуть на нас покластися", – підкреслила вона.

Американські військові прибувають в Європу

На початку лютого Байден погодив додаткове перекидання військ США до Європи. У такий спосіб Вашингтон хоче продемонструвати підтримку союзників по НАТО на тлі загроз посилення агресії Росії.

США відправили військових до Румунії, Польщі та Німеччини. Загалом – близько 2 000 солдатів. Одна з груп напередодні висадилася за 70 кілометрів від польсько-українського кордону.

США перекидають війська в Європу: дивіться відео

Станом на 7 лютого близько 500 німецьких солдатів вже перебувають у Литві. Їх направили туди у рамках так званої передової присутності Західного військового альянсу.