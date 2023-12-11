Постачатимуть кораблі: Велика Британія та Норвегія створили морську коаліцію для України

Велика Британія разом із Норвегією очолить нову морську коаліцію. У межах нової ініціативи Британія передасть Україні два кораблі для розмінування класу Sandown.

Про це мовиться у заяві Міністерства оборони Великої Британії. Грант Шеппс наголосив, що ця ініціатива спрямована на зміцнення здатності України протидіяти російській агресії на морі, передає 24 Канал.

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Нова коаліція для підтримки України

Велика Британія разом з Норвегією очолять нову коаліцію для підтримки України – морську. Вона надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі.

У рамках нової коаліції Велика Британія передасть Україні 2 протимінних кораблі класу Sandown. Про нову допомогу Шеппс має оголосити 11 грудня під час зустрічі з міністром оборони Норвегії. Крім того, у Міноборони Великої Британії повідомляють, що під час зустрічі Шеппс підтвердить додаткові деталі військової допомоги.

На економіку України продовжує впливати блокада Путіна в Чорному морі, яка значно зменшила здатність країни перевозити життєво важливі експортні товари морем. Зміцнення морського потенціалу ЗСУ, зокрема протидії загрозі від російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України,

– наголосили в Міноборони Великої Британії.

Відомо, що морська коаліція буде діяти довгостроково. Союзники прагнуть допомогти Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками й НАТО, а також зміцнити безпеку у Чорному морі.

"Ці тральники нададуть Україні життєво важливий потенціал, який допоможе рятувати життя на морі та відкриє життєво важливі експортні шляхи, які були суттєво обмежені після початку незаконного повномасштабного вторгнення Путіна. Це збільшення спроможності знаменує собою початок нових цілеспрямованих зусиль Великої Британії, Норвегії та наших союзників щодо зміцнення морської спроможності України в довгостроковій перспективі", – наголосив Шеппс.

У Міноборони Великої Британії також додали, що нова коаліція тісно співпрацюватиме з Військово-морськими силами України та Міністерством оборони України з метою розвитку низки спроможностей, включаючи швидкий розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розбудови української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних і внутрішніх водних шляхів.

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