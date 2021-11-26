Велика Британія перекидає дивізію в Німеччину через війська біля України, – Times
Джерело:The Times
Велика Британія вирішила вже реагувати на можливий наступ Росії на Україну. Так, держава відправила своїх військових у Німеччину.
У Німеччину відправлять 250 одиниць техніки
У межах модернізації британської армії перекинуть новітні танки, безпілотники й інше озброєння у Німеччину. Так планують створити регіональний вузол НАТО.
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Військова база НАТО дислокуватиметься в Зеннелагері. З Великої Британії туди відправлять:
- танки Challenger-3, БМП Boxer,
- безпілотники,
- артилерію.
Усього перекинуть приблизно 250 одиниць техніки.
Німеччина разом з Оманом і Кенією стануть регіональними вузлами для британської армії. Вони зміцнюватимуть відносини із союзниками та запобігатимуть загрозі з боку Росії та Китаю.
Наша армія діятиме по всьому світу, маючи нагоду протистояти безлічі загроз, від кібервійни до конфлікту на полі бою,
– заявив держсекретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес.
Лондон може відправити спецпризначенців в Україну
Раніше британській ЗМІ писали, що через побоювання російської агресії Велика Британія може відправити в Україну 600 спецпризначенців. Мовиться про загін бійців Особливої повітряної служби, полк спеціальної розвідки, медиків, інженерів, зв'язківців та 16-ту десантно-штурмову бригаду.
Головне про війська Росії біля нашого кордону
- Майже місяць біля наших кордонів фіксують збільшення кількості російських військ. Українська та американська розвідки кажуть, що взимку 2022 року Росія може піти в атаку.
- У Міноборони вважають, що ворог може спробувати взяти нашу країну в кільце. Адже війська є не лише біля кордону Росії, а й – Білорусі.
- Президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 26 листопада заявив, що наступ Росії може відбутися в будь-який момент, водночас зараз Кремль "залякує" Київ.