Велика Британія стане лідером із відновлення України – у 2023-му прийме відповідну конференцію

У швейцарському Лугано 4 липня розпочалася Конференція з відновлення України (The Ukraine Recovery Conference, URC2022), де обговорюватимуть післявоєнну відбудову України. У 2023 році таку конференцію планує провести Велика Британія.

Конференція з відновлення України в Лугано обговорюватиме, як відбудувати Україну, об’єднавши українську делегацію з представниками інших країн, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Велика Британія у 2023 році прийме конференцію, присвячену допомозі Україні відновити шкоду, завдану вторгненням Росії. Цю інформацію вже підтвердили в британському зовнішньополітичному відомстві.

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Влада Великої Британії заявила, що співпрацює з Україною та іншими країнами, щоб прийняти конференцію наступного року, і що вона буде входити до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників щодо заходів відновлення. У Лондоні буде відкрито офіс.

"Ми очолили підтримку України під час війни та продовжуватимемо лідирувати в підтримці плану реконструкції та розвитку українського уряду", — заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, відновлення України після агресивної війни Росії стане символом влади демократії над автократією. А також міститиме чіткий сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

"Це покаже Путіну, що його спроби знищити Україну створили лише сильнішу, процвітаючу та об'єднанішу націю", – переконана Ліз Трасс.

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що президент України Володимир Зеленський попросив країну підтримати відновлення Києва та прилеглого регіону. Британія пообіцяла використовувати свій досвід у фінансовому секторі, щоб допомогти залучити інвестиції в Україну.

Британія вже погодилася надати гарантії на суму 1,5 мільярда доларів для багатосторонніх позик і понад 100 мільйонів фунтів двосторонньої підтримки.

Що Зеленський сказав про Конференцію з відновлення України

Президент Володимир Зеленський розповів, що саме на конференції в Лугано 4 липня представлять масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни.

"Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції та, звичайно, реформи", – заявив Володимир Зеленський.

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