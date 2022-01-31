Найсуттєвіше нарощення військ за останні десятиліття, – Велика Британія про російську загрозу

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 31 січня Радбез ООН зібрався на засідання щодо України. Держави обговорюють небезпечну ситуацію із нарощенням російських військ біля кордонів України.

Представник Великої Британії під час виступу вкотре звернув увагу на загрозу. Він наголосив, що нарощення російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття.

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Сьогодні більш ніж 100 тисяч російських солдатів зосереджені на кордоні України. Вони озброєні танками, БМП, ракетами. Мовиться не про обмежене розміщення військ, а про найсуттєвіше нарощення військової потужності в Європі за останні кілька десятиліть,

– заявив представник Великої Британії.

За його словами щодо цього є шлях оптимістичного розвитку подій, а є і найгіршого. У першому випадку присутність цих військ може бути фактором психологічного тиску. Найгірший сценарій – це підготовка до нападу на суверенну державу.

Грузія та Крим

Велика Британія також нагадала як чинила Росія у випадку з захопленням Криму та в ситуації з Грузією.

"У 2008 році Росія на Радбезі ООН зазначила, що направляє миротворців до Грузії, а на ділі вона вторглась у суверенну державу. В 2014 році Росія заперечувала присутність своїх військ у Криму. Воднночас насправді її солдати займалися анексією частини незалежної України, – сказав представник Великої Британії.

Він наголосив, що сьогодні Росія заперечує те, що її війська становлять загрозу для України. Але є очевидними факти дезінформації, кібератаки та інші види дестабілізації.

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