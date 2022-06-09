Велика Британія вводить суворіший механізм покарання за порушення санкцій
Джерело:The Wall Street Journal
Велика Британія планує жорсткіше стежити за виконанням санкцій. Мовиться і про ті обмеження, які були введені проти Росії за її агресію проти України.
Новий – суворіший механізм санкцій запрацює вже з наступного тижня. Як пишуть ЗМІ, він дозволить притягнути до відповідальності тих, хто продовжує співпрацювати з компаніями та фізичними особами, які є в санкційних списках.
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Не треба буде доводити, що порушники знали про запровадження санкцій
Офіс реалізації фінансових операцій вже не повинен буде доводити, що компанії або особи-порушники санкцій знали про те, що вони діють всупереч правилам. Ця норма буде стосуватись усіх каральних обмежень, які ввів Лондон. Мовиться і про санкції, які Британія ввела проти Росії.
Завдяки цим змінам санкційний режим Британії максимально наблизиться до того, який існує в США. Влада зможе оприлюднювати інформацію про порушника санкцій, навіть якщо з нього не стягуватимуть штраф.
Британія ввела заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту
Зазначимо, що наприкінці травня Британія погодила з ЄС заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту. Ця норма – частина 6 пакету санкцій проти держави-агресорки, який ввів у дію Євросоюз.
ЗМІ запевняють, що офіційний Лондон у цьому випадку скоординував свої дії з Брюсселем. Експерти кажуть, що це – одна з найсуворіших санкцій, яка наразі є в арсеналі ЄС.
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Підтримка Великої Британії українського народу у війні
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що Лондон передасть реактивні системи залпового вогню Україні. Мовиться про M270, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів.
- Ще раніше голова уряду Британії запевнив у своїй безперервній та непохитній підтримці України. Джонсон зазначив, що всі хто вірить у право нації на мир та свободу мають виступити єдиним фронтом проти російської агресії.
- Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс наголосила, якщо Путін переможе у війні, то світ може забути про мир і більше ніколи не почуватиметься в безпеці.
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