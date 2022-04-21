Велика Британія запроваджує санкції проти зрадника Киви

Велика Британія ввела нові санкції на осіб, які причетні до війни Росії проти України. Серед численої кількості російських військових, санкції наклали й на зрадника Іллю Киву.

Новий пакет санкцій у Великій Британії пояснили тим, що їх розвідка підтвердила, що Росія навмисне бомбардує критично важливо та цивільну інфраструктуру, особливо у Маріуполі. Відтак під санкції потрапили як "генерали, які чинять звірства на передовій, так і окремі особи чи бізнес, який підтримує війська Путіна".

Серед них знайшлося місце і для колишнього народного депутата Іллі Киви. Після початку війни він втік до Росії, звідки почав поширювати кремлівську пропаганду.

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"Кива підірвав територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, підтримуючи вторгнення Росії в Україну. На нього поширюється заборона на поїздки та заморожування активів", – йдеться в заяві британського уряду.

Варто відзначити, що Кива дуже часто "бачить британський слід" в тому, що відбувається в Україні. Для прикладу, геноцид українців у Бучі, який здійснили російську окупанти, на думку Киви – це "провокація зі сторони України, яка зрежисована британською спецслужбою MI6". Таємна служба розвідки Британії також нібито "причетна" до затримання Віктора Медведчука – колишнього однопартійця Киви та кума російського диктатора Володимира Путіна.

Сам Ілля Кива був позбавлений депутатського мандату в Україні. І переховується зараз в Росії.