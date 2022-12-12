Велика Британія заявила про готовність надати Україні зброю більшої дальності: за яких умов

У британському уряді готові надати Україні зброю більшої дальності. У Лондоні кажуть, що остаточне рішення буде ухвалене, якщо Росія не припинить обстрілів цивільних об'єктів.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, відповідаючи на питання експрем'єра Бориса Джонсона на засіданні парламенту. Міністр підкреслив, що розглядає варіанти надання такої зброї для України.

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Що кажуть у Лондоні

Борис Джонсон спитав Бена Воллеса щодо можливості надання Україні ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску російських безпілотників. У відповідь на це міністр оборони відзначив, що вивчає це питання і якщо Росія не припинить обстріли цивільних об'єктів та надалі порушуватиме Женевські конвенції – Лондон зможе піти на такий крок.

Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо на озброєнні потенційні системи озброєнь, які є більш дальнобійними, і якщо росіяни продовжуватимуть обстрілювати цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі,

– заявив Воллес.

Велика Британія надасть Україні ППО

Міжнародні партнери надають колосальну підтримку Україні, однак далекобійної зброї нашій країні не надають. Це пов'язано з тим, що партнери, зокрема США, побоюються ударів України по Росії, які можуть призвести до ескалації ситуації. Однак, за даними ЗМІ, у Пентагоні вже не проти цього . Єдина умова – дотримання Женевських конвенцій при таких атаках.

9 грудня відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака. Політики обговорили поточну ситуацію та військову допомогу.

Зокрема глава британського уряду запевнив, що найближчим часом Україна отримає ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності.

Варто відзначити, що Велика Британія – один із тих партнерів України, який надавав нам військову підтримку ще до повномасштабного вторгнення, а після його початку Лондон надає потужну військову, фінансову та політичну підтримку нашій державі.