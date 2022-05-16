"Велика" країна – великі і дірки на дорозі: у центрі російського Липецька виникла прірва

Поки Росія витрачає мільярди доларів на ракети, аби обстрілювати Україну, у російських містах здалось би підлатати дороги – бодай у центрі. Через велетенську діру тепер жителі Липецька мають шанс "провалитись під землю" - і це в прямому значенні.

Як повідомляють російські ЗМІ, халепа сталась ще 13 травня на вулиці Радянській у центрі Липецька, інформує 24 канал. Провалля утворилось на проїждій частині біля одного з будинків.

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Через діру в дорозі довелось перекрити рух

Через гігантську діру в дорозі місцеві комунальники перекрили рух. І це – як мінімум на кілька днів.

У мерії повідомили причину – мовляв, таку загрозливу ситуацію на дорозі спичинив прорив у мережі водопостачання. Через те, що підмило ґрунт, для жителів та автомобілів і відкрився прохід у підземну частину Липецька.

З діри відкачували воду

Місце прориву працівники водоканалу начебто знайшли та почали відкачувати воду.

Міська влада намагається не наголошувати, що ремонт автошляху у цьому місці робили не так давно.

Як повідомили у прес-службі мерії, причина тому - прихований порив на мережах водопостачання, який і підмив ґрунт. Фахівці знайшли місце витоку, почали відкачувати воду. Небезпечне місце огородили. За словами голови міського департаменту шляхового господарства та благоустрою Миколи Дергунова, після робіт асфальт на дорозі відновлять.

Читайте на WWW.LIPETSK.KP.RU: https://www.lipetsk.kp.ru/daily/27392.5/4586411/

Величезний провал на дорозі утворився у Центрі Липецька на вулиці Радянській у п'ятницю вранці, 13 травня. Там провалився новий асфальт. Яма близько чотирьох метрів завдовжки утворилася раптово. На той момент Радянською продовжували їздити автомобілі.

На місце події виїхали співробітники мерії, рятувальники та шляховики. На відео з місця провалу на дорозі в Липецьку помітна порожнеча, що утворилася під шаром асфальту. Зазначимо, що дорогу на Радянській вулиці капітально ремонтували у 2017 році.

До речі, про витік стало відомо ще вночі - на водонасосній станції збільшилася витрата води. Район, де це трапилося, шукали методом пробних відключень. Тож зрозуміти, де сталася комунальна аварія, одразу не вдалося.

Читайте на WWW.LIPETSK.KP.RU: https://www.lipetsk.kp.ru/daily/27392.5/4586411/