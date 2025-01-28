Чи зможуть росіяни вийти до міста Дніпро: Світан припустив задачу росіян на фронті
- Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку. Вона розташована близько від Дніпропетровської області.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, чи здатна Росія здійснити наступ на місто Дніпро.
Російські окупанти намагаються захопити Велику Новосілку Донецької області. Вона розташована порівняно близько до Дніпропетровської та Запорізької областей.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що підрозділи Сил оборони України контрольовано відходять з деяких позицій у Великій Новосілці.
До теми 20 кілометрів до Дніпропетровщини: де розташована Велика Новосілка на карті
Чи підуть окупанти в бік Дніпра
Як наголосив Світан, відхід з Великої Новосілки може стати неприємною подією. Але він катастрофічно ситуацію не погіршить. Хоч селище розташоване не так далеко від інших областей, але навряд чи російські окупанти будуть рухатися в тому напрямку.
Захоплення Великої Новосілки допоможе загарбникам просуватися на Покровськ з півдня. Але перед тим вони спробують витіснити наші підрозділи з Курахівського напрямку.
Навіщо їм рухатися в бік Запорізької області? Вони і так частину її зайняли і там сильно не рухаються. Дніпропетровська їм не потрібна з точки зору їхніх наявних сил та засобів. Вийти на місто Дніпро їм зараз нереально. Потрібно ще одну таку армію,
– сказав Світан.
Найімовірніше, окупанти будуть намагатися виконати завдання із повного захоплення Донецької та Луганської областей. Все залежатиме від нашої протидії та допомоги від міжнародних партнерів.
Яка ситуація біля Великої Новосілки: дивіться карту бойових дій
Нагадаємо, 27 січня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що Сили оборони України вийшли з південної частини Великої Новосілки, аби уникнути оточення. Утім, наші захисники ще тримають оборону на деяких ділянках цього населеного пункту.