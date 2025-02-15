Сили оборони відбили російський штурм біля Великої Новосілки: у мережі з'явилося відео
- Українські Сили оборони відбили російський штурм біля Великої Новосілки, використовуючи FPV-дрони та артилерію.
- Російські війська атакували за підтримки танка та двох БМП, але всі бронемашини були зупинені та знищені.
- Відео з місця події розміщено в мережі та підтверджує успішну оборону українських військ.
Росіяни намагалися провести штурм біля Великої Новосілки, що на Донеччині. Однак, українським воїнам вдалося відбити чергову атаку окупантів.
Варто зазначити, що російські військові намагалися провести штурмові дії з допомогою бронетехніки, тому для проведення атаки залучили танк та дві БМП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
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Як ЗСУ вдалося відбити російський штурм
У 110-й окремій механізованій бригаді кажуть, що Сили оборони змогли відбити штурмові дії військових російської армії біля Великої Новосілки завдяки FPV-дронам та роботі артилерії.
Завдяки влучній роботі нашої артилерії та FPV-дронів всі бронемашини противника були зупинені й спалені. Російська офензива провалилася,
– додають у 110-й ОМБр.
Сили оборони відбили штурм росіян поблизу Великої Новосілки: відео 110-ї ОМБр
Зазначимо, що українські військові відійшли з Великої Новосілки, а росіяни окупували населений пункт. Однак, ймовірно, вони загнали себе "в глухий кут" через річку Мокрі Яли, яку фактично не можливо форсувати. Цей процес окупантам ускладнить артилерійський вогонь ЗСУ.