Сили оборони відбили російський штурм біля Великої Новосілки: у мережі з'явилося відео

Росіяни намагалися провести штурм біля Великої Новосілки, що на Донеччині. Однак, українським воїнам вдалося відбити чергову атаку окупантів.

Варто зазначити, що російські військові намагалися провести штурмові дії з допомогою бронетехніки, тому для проведення атаки залучили танк та дві БМП. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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Як ЗСУ вдалося відбити російський штурм

У 110-й окремій механізованій бригаді кажуть, що Сили оборони змогли відбити штурмові дії військових російської армії біля Великої Новосілки завдяки FPV-дронам та роботі артилерії.

Завдяки влучній роботі нашої артилерії та FPV-дронів всі бронемашини противника були зупинені й спалені. Російська офензива провалилася,

– додають у 110-й ОМБр.

Сили оборони відбили штурм росіян поблизу Великої Новосілки: відео 110-ї ОМБр

Зазначимо, що українські військові відійшли з Великої Новосілки, а росіяни окупували населений пункт. Однак, ймовірно, вони загнали себе "в глухий кут" через річку Мокрі Яли, яку фактично не можливо форсувати. Цей процес окупантам ускладнить артилерійський вогонь ЗСУ.